Greta Bianchi finalista a Miss Italia, il sindaco di Città Sant'Angelo invita a votare per la giovane angolana

Greta Bianchi di Città Sant'Angelo è una delle finaliste di Miss Italia e si contenderà la corona di reginetta nella finale di Jesolo di venerdì 6 settembre.

La giovane angolana si cimenterà nel concorso di bellezza più importante d'Italia dopo l'esperienza di Giulia Belmonte.

Grande soddisfazione da parte del Comune che viene espressa dal sindaco Matteo Perazzetti:

"Siamo molto orgogliosi che Greta possa rappresentare Città Sant’Angelo in un concorso così prestigioso, per questo invito tutta la cittadinanza angolana e abruzzese a supportare la nostra concittadina. Venerdì sera, in diretta su Rai 1, voteremo Greta che avrà il numero 79 in gara. Siamo molto orgogliosi, comunque vada per noi Greta ha già vinto. In bocca al lupo".