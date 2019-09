Arriva il nuovo singolo dei Neet, il videoclip è stato girato a Pescara

Tutto pronto per la pubblicazione di "Graffi", il nuovo singolo del duo musicale elettronico pescarese Neet. Il relativo videoclip è stato girato nella nostra città. L'uscita è prevista per giovedì 12 settembre.

Ecco cosa dicono i Neet:

"È importante, ancor prima che parlare di musica, spiegare qual è il messaggio di cui vogliamo farci portatori: "Neet" è un acronimo inglese che descrive l'attuale situazione sociale ed economica dei più giovani, i quali molto spesso, a causa della loro insicurezza e dell'utopia di un futuro migliore, smettono di crederci, non cimentandosi più nello studio e nella formazione, lasciandosi pervadere da frustrazione e depressione. Tutto ciò, quindi, si ripercuote su fattori sociali importanti, e diventa sempre più difficile anche avere dei buoni rapporti, di amicizia, familiari o di coppia. In molte delle nostre canzoni il lato più profondo viene fuori mettendo in luce uno stato di debolezza, che non è solo nostro ma di tutti. I suoni più cupi dei sintetizzatori e dei bassi si mischiano a note leggere di un piano malinconico, e insieme danno sostegno alla voce, che a fatica cerca di descrivere, tramite metafore, il proprio stato".