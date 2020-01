Gioia Chiostri illustra la 'Guida allo Studente', un viaggio introspettivo per capirsi meglio

La giornalista abruzzese Gioia Chiostri è l'autrice di un libro per ragazzi intitolato “Guida allo studente – 10 regole per sopravvivere al Liceo”. Il volume, pubblicato dalla Masciulli Edizioni di Catignano, presenta al lettore 10 regole per restare fedeli a se stessi, anche quando il mondo di superficie non ci accetta e, pertanto, ci vorrebbe diversi.

Afferma la Chiostri, 29 anni:

“C’è un fatto, nella vita di ognuno, che aggrega tutti senza mezze misure o pesi differenti: sono i 5 anni di scuola superiore, un primo assaggio di vita vera e un termometro dolce e salato di esperienze di prima pelle, che forgiano, fortificano, crescono, insegnano, ma, a volte, anche tradiscono”.

L'autrice, poi, aggiunge:

“La tematica affrontata è quella relativa ad una prima forma di approccio con il mondo adulto, attraverso tutte le dinamiche, anche sociali, che si imparano tra i banchi di scuola: una vera e propria palestra di sopravvivenza”.

Queste, invece, le considerazioni dell'editore Alessio Masciulli, titolare della Masciulli Edizioni: