Fotografia, studente della d'Annunzio vince due contest: uno è internazionale sul cinema

Si chiama Gianluca Ciuccio ed è uno studente di 25 anni dell'università d'Annunzio che ha vinto sia il primo premio a un contest fotografico organizzo organizzato dall'ateneo di Chieti-Pescara che quello di un altro short spot contest internazionale inerente al cinema. Ciuccio, laureato alla triennale in scienze e tecniche psicologiche alla Gabriele d'Annunzio, a ottobre inizierà la magistrale in Psicologia dei gruppi e comunità sempre a Chieti.

Originario della provincia di Salerno, precisamente di Montecicerale, da circa 4 anni e mezzo vive in Abruzzo dove studia e lavora come fotografo e deejay.

Questi i due contest nei quali il giovane studente ha conquistato il 1° premio: il primo che riguarda l'università d' Annunzio si chiama "Scattiamo l'Uda" primo concorso fotografico con l'obiettivo di testimoniare le qualità esistenti e le capacità attrattive dell'ateneo attraverso le sue strutture nonché la vita interna, gli eventi e i momenti di tempo libero che svolgono all'interno del campus: poi l'altro è un contest internazionale che si chiama "Short Contest Apulia Web Fest", il primo festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente tenutosi a Terlizzi in provincia di Bari.

Questo quanto racconta il 25enne della provincia di Salerno:

"Ho scoperto la passione della fotografia sempre di più e portata avanti grazie al lavoro iniziato nel Chietino e Pescarese alle serate nei locali. Ma facendo il fotografo e il dj piano piano ho comprato la prima attrezzatura. Una passione che man mano è diventata un vero e proprio lavoro. Col passare degli anni ho sviluppato maggiormente questa tecnica fotografica fino a essere chiamato a importanti eventi di moda, fotografo influencer di prodotti per varie aziende anche internazionali.Per due anni sono stato anche ospite alla Milano Fashion Week a Milano e al Pitti uomo a Firenze, due eventi internazionali di moda. Un particolare a cui tengo tantissimo è che a tutti e due i contest vi è la presenza di una persona speciale per me.Infatti in entrambi vi è una protagonista; ho voluto fortemente la presenza e la partecipazione di questa ragazza ed è anche grazie a lei che sono arrivate queste due importanti gratificazioni. Sto parlando di Alessandra Adamo in questo caso nelle vesti di ballerina oltre ad essere anche attrice e modella. Anche lei è studentessa di psicologia a Chieti come me. ed è sopratutto grazie alla nostra università che ci ha fatto incontrare".