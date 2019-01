Annullato di nuovo lo spettacolo di Gabriele Cirilli a Pescara del 17 gennaio

Salta nuovamente, per la seconda volta, lo spettacolo di Gabriele Cirilli previsto all'auditorium Flaiano di Pescara giovedì 17 gennaio.

L'artista sulmonese avrebbe infatti dovuto esibirsi già lo scorso 8 novembre ma poi la data saltò all'ultimo per la scomparsa della madre.

La data pescarese, dal titolo "Comicamente" è saltata nel giro di sole 24 ore nel cartellone degli eventi predisposto da Cirilli.

Infatti nella pagina Facebook ufficiale dell'artista è stato condiviso il calendario senza più la data di Pescara il 28 dicembre dopo che 24 ore prima lo stesso calendario era stato pubblicato compreso l'appuntamento dell'auditorium Flaiano. Anche provando ad acquistare i biglietti su Ciatickets non risultano più disponibili.

Secondo quanto riporta LiberoQuotidiano la data questa volta sarebbe saltata per gli impegni televisivi di Cirilli.

A differenza dell'8 novembre però, questa volta non è stata comunicata una nuova data. I biglietti saranno rimborsati nei punti vendita dove sono stati acquistati.

