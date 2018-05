VIDEO | Addio, Paolo: Pescara dà l’ultimo saluto al suo amato Pablosax

La nostra città ha ricordato in maniera del tutto particolare Paolo Sponsilli in arte Pablosax: l'artista psichedelico è deceduto l'altro giorno all'età di 61 anni, e ieri pomeriggio (3 maggio) si è tenuto in Comune un "funerale laico" per onorarlo adeguatamente. Tantissime le persone presenti. Vi proponiamo le immagini, che non hanno bisogno di alcun commento.

Nella Sala Consiliare erano esposte le sue opere e venivano proiettati i suoi video cortometraggi. Già dal giorno prima, invece, era stata aperta la camera ardente all’obitorio di Pescara. Con Pablosax se ne va senza dubbio un grande personaggio, che già ci manca tantissimo.