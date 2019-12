Fondi per i Premi Flaiano, la soddisfazione di Carla Tiboni

Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, commenta con soddisfazione le rassicurazioni giunte oggi dall'assessore regionale Mauro Febbo relativamente ai fondi da destinare in favore della storica manifestazione dedicata a Ennio Flaiano.

Ecco che cosa dichiara in una nota la figlia del fondatore Edoardo Tiboni:

"Alla luce delle dichiarazioni dei vertici della Regione e dell’assessore Febbo, apprendo delle rassicurazioni sui contributi per l’edizione 2020 dei Premi Flaiano e di quella celebrativa del 50°, e non ho motivo di non credere che il Flaiano verrà recuperato nei finanziamenti regionali. Resta il dato che nella legge di bilancio il contributo non era stato previsto e che era doveroso intervenire per difendere la manifestazione, senza ricercare polemiche, né utili né futili".