Oltre 2mila firme per il teatro civico “Federico Caffè” a Pescara Colli

Un teatro civico ai Colli intitolato al grande economista pescarese Federico Caffè. È la proposta dell'ex consigliere di circoscrizione Dino Marchegiano, che insieme ad altri volenterosi si è fatto promotore di una raccolta firme che ha raccolto i "sì" di 2.092 persone tra genitori, cittadini e operatori culturali, registrando altresì l'adesione di circa 20 associazioni attive.

La petizione è stata consegnata al Comune di Pescara.

«Immaginiamo la felicità dei nostri ragazzi, e non solo, nel poter andare a teatro, ad uno spettacolo musicale, alla presentazione di un libro nel proprio quartiere, in un ambiente familiare ed accogliente come l'auditorium della scuola, quando la scuola è chiusa e al sicuro - spiega Marchegiano - Un sogno che più di duemila persone hanno voluto fare proprio».