Sancito ufficialmente il gemellaggio tra le città di Spoltore e Berca

Sancito ufficialmente, nei giorni scorsi, il gemellaggio tra Spoltore e Berca: i sindaci Luciano Di Lorito e Dobriţă Ionel, alla presenza del vice console dell'ambasciata rumena in Italia Ionuţ Florin Urs, hanno firmato i documenti che attestano il patto di fratellanza tra i due Comuni, con l'impegno a "sviluppare lo scambio di esperienze culturali e religiose, al fine di costruire una più ampia “Comunità” al servizio della pace, che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia".

La comunità rumena è presente in modo corposo nell'area metropolitana di Spoltore, Montesilvano e Pescara. Tra gli obiettivi del gemellaggio c'è anche quello di "promuovere percorsi turistici e creare un network tra le nostre città al fine di potenziarne le occasioni di promozione turistica". Si vuole inoltre "condividere i valori di libertà e democrazia e far incontrare i giovani delle nostre Comunità perché dalla conoscenza reciproca traggano lo spunto per l’impegno a costruire una cultura della pace e del dialogo".