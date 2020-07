Film gratis al porto turistico con la rassegna Cinestatica, ecco come prenotarsi

Proiezione gratuita di film al porto turisitco Marina di Pescara nell'ambito della rassegna Cinestatica 2020.

La rassegna si svolgerà in collaborazione con i Premi Internazionali Flaiano.

Sono 4 i titoli scelti per l'edizione 2020 denominata Love4City all'interno di Estatica che verranno proiettati nell'area del Marina.

Questi i 4 film e quando verranno proiettati gratuitamente a partire da domani, domenica 19 luglio:

La ruota delle meraviglie (Woody Allen) il 19 luglio;

La grande bellezza (Paolo Sorrentino) il 5 agosto;

Midnight in Paris (Woody Allen) il 10 agosto;

Il cielo sopra Berlino (Wim Wenders) il 21 agosto.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30. Si terranno all’aperto e su maxischermo e sono gratuite, ma è caldamente consigliato prenotarsi: l’accesso in arena infatti, è limitato a causa dell’emergenza sanitaria.

«Abbiamo scelto queste pellicole», dichiarano gli organizzatori, «tenendo presente un unico filo conduttore, quello delle città. In questo modo, attraverso l’occhio di tre star della regia a livello mondiale, proveremo a condurre lo spettatore in un unico appassionante viaggio».

Ecco il link per riservare il proprio posto alla prima proiezione: https://www.eventbrite.it/e/ registrazione-cinestatica-la-ruota-delle-meraviglie-woody-allen-new-york-111981419440

Gli altri sono disponibili sul sito della rassegna: www.estatica-pescara.com

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery