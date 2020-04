Da un'idea di Milo Vallone nasce la federazione degli operatori culturali abruzzesi

Da un'idea di Milo Vallone nasce Ecua (Enti culturali autonomi), la federazione degli operatori culturali abruzzesi. Così l'attore e regista pescarese illustra gli obiettivi di questo progetto:

“La stesura delle lettera aperta dello scorso 20 aprile, indirizzata al Ministro Franceschini in difesa degli artisti, categoria duramente colpita da questa emergenza sanitaria, è stata una profonda e irripetibile occasione per intercettare diverse sollecitazioni da parte di tanti operatori culturali ed evidenziando le medesime difficoltà legate al duro lockdown per l’emergenza Covid 19”.

Da qui l'idea, a quanto pare vincente, di Vallone:

“Ho pensato di dar vita a uno strumento che ha già raccolto, nelle sue prime ore di vita, l’adesione di oltre 50 artisti e rappresentanti di centri di produzione culturale abruzzese in una federazione spontanea, in difesa di tutti quegli enti culturali che, non godendo di specifiche voci dei Bilanci Comunali e di sovvenzioni Regionali e/o Ministeriali e agendo in totale autonomia, vivono un momento di così estrema difficoltà che, nella stragrande maggioranza dei casi, risulta a rischio la sopravvivenza di quelle strutture stesse”.