L’Ecua invitata dalla Regione a proporre un’ipotesi di sostegno per il mondo dell’arte

L'Ecua è stata invitata dalla Regione a proporre un’ipotesi di sostegno per il mondo dell’arte. La Federazione degli Enti Culturali Autonomi, voluta dall'attore e regista Milo Vallone, ha infatti presentato ieri (11 maggio) una proposta di sostegno indirizzata all’assessore alla Cultura Mauro Febbo per poter provvedere a "un fondamentale comparto della società civile che proprio in nome di quella forza aggregante, tipica dei mestieri dello spettacolo, risulta essere tra le più penalizzate".

"L'apertura all'ascolto e al dialogo – dichiarano i rappresentanti di Ecua – da parte della Regione Abruzzo e nello specifico dell'assessore Febbo, ci sembra un primo passo importante verso la tutela alla sopravvivenza di quelle attività legate all'arte e allo spettacolo che molto hanno dato al territorio e che altrimenti, quando ci sarà la tanto attesa ripartenza, troverebbe una larga parte delle stesse impossibilitate a continuare a operare, visto il così lungo periodo di pressoché totale inattività. Questa iniziativa non ha mai avuto precedenti, facendo nascere un'unità sorprendente tra tutti gli artisti, superando così qualsiasi forma di diffidenza che talvolta tra i lavoratori dello spettacolo si registra".

La Federazione spontanea Ecua è costituita da: