Lezioni di guida sicura ed educazione civica per i 18enni al pala Rigopiano [FOTO]

Spiegare le regole di base dell'educazione stradale per mettersi al volante delle automobili in maniera consapevole e fornire le basi dell'educazione civica in tema di solidarietà, beneficenza e volontariato.

Questi gli argomenti principali dell'evento dedicato ai diciottenni di Pescara dell'anno 2018 che si è svolto ieri pomeriggio al pala Rigopiano.

A organizzare la manifestazione, dedicata ai giovani pescaresi, l'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, e il Comune, rappresentato ieri dal consigliere comunale Adamo Scurti.

Tra gli argomenti l'importanza della donazione del sangue e degli organi (con i rappresentanti delle associazioni Aned, Admo e Aido) nel salvare vite umane e la campagna dell'Istituto Superiore di Sanità “La salute viene prima non doping”. Alla manifestazione i ragazzi sono stati invitati dall'associazione di volontariato e dall'amministrazione comunale a partecipare, la campagna e nata per sensibilizzare alla donazione e per sensibilizzare ad una guida più sicura con il rispetto delle regole della strada.