Evento artistico a Caramanico Terme in memoria di Fausto Di Marco

Un evento della durata di due giorni a Caramanico Terme per ricordare Fausto Di Marco, il musicista teatino ucciso a Chieti Scalo nel dicembre del 2016.

La manifestazione in sua memoria è in programma al convento delle Clarisse il 10 e l'11 novembre.

Pura Condivisione, come il duo formato da Di Marco, il nome dell'appuntamento organizzato allo scopo di non dimenticare il 39enne ucciso in via Pescara con un fendente alla gola.

Il programma prevede una master class di musica popolare con Michele Avolio, lezioni di yoga, laboratori di art attack per bambini, concerti, dj-set e laboratori di teatro.

Per informazioni si può telefonare al numero 3286272852.