Natale 2018, ecco il calendario degli eventi a Pescara

Il Comune di Pescara ha ufficializzato questa mattina, mercoledì 5 dicembre, il calendario degli eventi previsti per il Natale 2018 in città.

Da definire ancora gli artisti che si esibiranno per i concerti della sera del 31 dicembre e del giorno dopo.

Sabato 8 dicembre verranno accese sia le Luci d'Artista che le luminarie in varie zone della città.

Sempre l'8 previsto il Pescara Christmas Village in centro e lo spettacolo di 'Nduccio al mercato coperto di via dei Bastioni.

Questo, nel dettaglio, il calendario degli eventi previsti in città fino al prossimo 6 gennaio: