Enrico Brignano a "La vita in diretta" racconta il suo primo con Proietti al teatro Massimo di Pescara [VIDEO]

Il suo primo incontro con il grande Gigi Proietti al teatro Massimo di Pescara.

Questo quanto ha raccontato Enrico Brignano nel corso della puntata odierna de "La vita in diretta".

Brignano ha parlato del suo primo ed emozionante incontro con Proietti rispondendo alle domande di Lorella Cuccarini, presentatrice del programma pomeridiano di Rai 1 con Alberto Matano.

Il fatto risale al 1985 quando Brignano faceva il militare a Chieti e frequentava la sua prima scuola di dizione nella nostra città. Proietti era in città per uno spettacolo al teatro Massimo e Brignano ricorda come i giovani allievi della scuola vennero invitati a partecipare a un incontro con il noto attore romano. Ma nel momento dell'incontro Brignano ha raccontato, come per la vergogna, si sia rifugiato per qualche ora in bagno fino alla fine però a uscire e a presentarsi a Proietti che lui considerava un mito. Poi qualche anno più tardi frequentò, non a caso, la sua scuola.

Inoltre, allo spettacolo di fine agosto che ha tenuto all'anfiteatro d'Annunzio, c'era anche, tra il pubblico, la sua ex insegnante della scuola di dizione.

Per rivedere l'intera puntata e la porzione di intervista nella quale Brignano parla di Pescara e del suo incontro con Proietti basta cliccare QUESTO LINK e andare al minuto -22.00.