Dreaming Academy, audizioni online per l’anno accademico 2020/2021

La Dreaming Academy, nonostante il periodo di emergenza e grande incertezza che l’Italia sta affrontando, assicura la possibilità a tutti gli aspiranti performer di potersi candidare alle audizioni in via telematica per il nuovo anno accademico del triennio professionalizzante, percorso formativo certificato dalla “Rock School of London – sezione Paa, Performing Arts Awards”.

Per tutto il mese di aprile i candidati interessati ad accedere alle audizioni dovranno fare richiesta inviando una mail all’indirizzo info@dreamingacademy.it, con i seguenti dati anagrafici:

nome e cognome

recapito telefonico e indirizzo mail

città e provincia di provenienza

A seguito della richiesta, verranno inviate tutte le modalità per farci pervenire il materiale richiesto. Dal 2012 Dreaming Academy ha l’obiettivo di formare tutti coloro che vogliono far diventare del musical e dello spettacolo la loro professione, con una proposta formativa post-diploma di 3 anni che prevede una frequenza di 30 ore settimanali, obbligatoria per essere promossi all’anno successivo.

Viene proposto un piano di studi completo e all’avanguardia, che segue il modello formativo anglosassone, affrontando le diverse materie artistiche sia dal punto di vista pratico che teorico. Al termine del percorso accademico, viene rilasciato un diploma riconosciuto a livello nazionale ed internazionale che qualifica come “Tecnico delle Arti Sceniche e Performative”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni:

329/7777243

info@dreamingacademy.it

www.dreamingacademy.it

Facebook : Dreaming Academy

: Dreaming Academy Instagram: dreamingacademy

Sostieni IlPescara Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di IlPescara ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery