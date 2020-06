"Dopo tande tembe", ecco la nuova canzone de "La Lima & La Raspa" per il dopo emergenza Covid-19 [VIDEO]

"Dopo tande tembe" (dopo tanto tempo). Questo è il titolo della nuova canzone de "La Lima & La Raspa".

Il brano racconta la felicità degli abruzzesi che, dopo il lungo lockdown, riescono finalmente a riprendere una vita (quasi) normale.

Le parole del testo sono di Romeo D'Alberto, mentre dell'arrangiamento si è occupato Alessandro Bernabei.

I versi (rigorosamente in vernacolo) alternano momenti nostalgici ed a tratti commoventi (la vecchina che finalmente può riabbracciare i figli ed i nipoti) ad altri divertenti, comici e irriverenti (nel collaudato stile dell'ormai conosciutissimo duo). In collaborazione con la Power Eventi di Giovanni Di Sipio, la canzone verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive regionali e da alcune nazionali. Il video della canzone verrà inviato a tutte le associazioni di abruzzesi nel mondo, quasi in un ideale abbraccio di tutti i nostri corregionali in un momento così delicato e incerto.