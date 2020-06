L'appello di Galasso: "Ripartire dal teatro per una piena consapevolezza sociale e culturale"

Per l'attore e regista Domenico Galasso, ora che è iniziata la fase 3 bisogna "ripartire dal teatro per una piena consapevolezza sociale e culturale". A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i teatri stanno per riaprire, in quanto il recente Dpcm del premier Conte prevede che dal 15 giugno queste strutture possano tornare operative, seppur nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre precauzioni disposte con l'emergenza sanitaria.

Galasso, allievo di Orazio Costa, nel suo spazio teatrale di Pescara dedicato proprio al Maestro ha dovuto interrompere il lavoro pedagogico e artistico che svolge ormai da tempo:

"Come negli antichi miti greci - dice l'attore e regista - rinunciare all'arte vuole dire perdere l'identità stessa della nostra civiltà, snaturarla" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Galasso, dunque, sollecita la ripartenza del mondo culturale e teatrale, e la sua riflessione nasce proprio dall'attuale difficoltà di far riprendere l'innovativo progetto del "Piccolo Teatro Orazio Costa".