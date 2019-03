Domenico Battista Valessini, un ritaglio di giornale ci ricorda un eroe abruzzese di Manoppello

Un vecchio ritaglio di giornale ci consente di ricordare un eroe abruzzese, Domenico Battista Valessini nato in piazza Colonna a Manoppello il 6 luglio del 1894.

Suo padre era Giovanni Nicola Giuseppe Valessini e sua madre Enrica Maria Elisabetta Severini.

A registrare la nascita di Domenico Battista fu la quarantaquattrenne “levatrice” Antonia D’Astolfo. Il tutto dinanzi all’allora sindaco di Manoppello Giovanni Arditi.

A ricordarci la storia di questo eroe d'altri tempi è Geremia Mancini, presidente onorario dell'associazione "Ambasciatori della Fame":

«Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Domenico, fu inquadrato come soldato nel Reggimento Fanteria con il n. di matricola 4533. Inviato al fronte combatté eroicamente e cadde colpito mortalmente dal fuoco nemico. Per questo gli fu assegnata la Medaglia d’Argento al Valor Militare accompagnata dalla seguente motivazione: “Colpito a morte mentre riferiva al comandante di compagnia su di una ricognizione, per la quale si era spontaneamente offerto, ed in cui, come in altra compiuta poco prima, aveva dato prova di slancio, di ardimento e di noncuranza del pericolo, fu altissimo esempio di sacrificio e di amore patrio, mostrandosi pago di dare la sua vita per la grandezza d’Italia e rivolgendo a questa il suo estremo saluto. – Vermegliano, 19 luglio 1915 –“».