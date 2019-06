Le Dianime pubblicano il nuovo singolo registrato nell'ex convento di Caramanico

“Risposte” è il nuovo singolo delle Dianime, 3 ragazze abruzzesi che a colpi di chitarra, basso e synth mettono in musica le discussioni che non portano a niente. Una canzone elettro-pop dal sapore eighteen che vede la produzione artistica di Marco Di Nardo, chitarrista e compositore della band Management (ex “del dolore post operatorio”), attualmente Universal Music Italia.

Il brano è stato registrato nel cuore delle montagne abruzzesi, all’interno dell’ex Convento delle Clarisse di Caramanico Terme, nell’ambito del progetto multidisciplinare “ControConvento” ideato dall’Associazione Culturale Rete/2.

L'associazione culturale è formata da un collettivo di professionisti e operatori del settore dello spettacolo, della comunicazione e delle arti performative, che hanno scelto di unire le proprie forze e competenze con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare su più livelli l'importante struttura storica del 1600.