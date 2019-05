Dianime, esce il nuovo singolo "Risposte" con Marco Di Nardo del Management

Tornano i Dianime, formazione pescarese di cui è recentemente entrata a far parte la cantante Sara Berardinucci, già leader dei Vanesia. Il prossimo 31 maggio uscirà "Risposte", il nuovo singolo della band.

"È una canzone sulle discussioni che non portano a niente, di quelle che capitano un po' a tutti - spiegano i Dianime - L'abbiamo registrata insieme a Marco Di Nardo del Management, che ne ha curato la produzione artistica. C'è anche il video, che Idio e Ottavia Calderaro non potevano interpretare meglio di così. Ve lo presenteremo in anteprima in un posto per noi molto speciale".