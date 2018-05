"Decumano Maximo": il docufilm di Consorte alla scoperta delle vie consolari abruzzesi

Prossimamente al cinema verrà proiettata la pellicola girata prevalentemente in Abruzzo, dagli alti contenuti storici, archeologici e culturali che un gruppo di lavoro di Pescara sta portando a termine dopo diversi mesi di riprese e un'ampia raccolta di testimonianze e reperti.

Un interessante lavoro di ricerca e ricostruzione storica ad opera del regista pescarese Alessio Consorte che nel suo docu-film "Decumano Maximo" ci porta alla scoperta delle antiche vie consolari di epoca romana. In questo documentario la troupe sta cercando di ridisegnare la mappatura dell'insediamento delle truppe di Giulio Cesare nel 44 a.C. sul territorio abruzzese. L'impero romano ha lasciato tracce evidenti del suo passaggio nel nostro territorio regionale e nel film di Consorte sono coinvolti numerosi volontari della "Sos Metal" di Luciano Diletti. Il videomaker e ideatore di questo progetto è al suo secondo lavoro cinematografico dopo il successo all'esordio con il film "Il traghettatore".

Grazie all'aiuto di droni, georadar e metal detector, Consorte ha individuato i resti di antichi lastricati costruiti per consentire il transito di carri e di soldati. Alcune scene sono state girate a Piano d'Orta, Torre de Passeri, Castiglione a Casauria e lungo la via Tiburtina Valeria.

Consorte ha dichiarato:

"Una pagina di storia che finora non è stata del tutto completata e che cambia la visione legata alle nostre origini Durante le riprese abbiamo fatto delle ricerche straordinarie e molte immagini dovranno essere ulteriormente studiate e approfondite. Per questo la nostra produzione cinematografica è ben disposta a rendere partecipe a questo progetto anche la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, oltre ad invitare studiosi e ricercatori in grado di contribuire alle ricerche"