VIDEO | "La mia città", la canzone di Dario Barbarossa dedicata alla sua Pescara durante il Coronavirus

"La mia città". Questo il titolo della canzone che Dario Barbarossa ha voluto dedicare alla sua Pescara.

Barbarossa ha realizzato anche un video nel quale le parone del brano vengono accompagnate dai luoghi simbolo del capoluogo adriatico.

Con queste parole Barbarossa spiega la genesi di questa canzone: «In questo momento inverosimile e indebile, avevo il bisogno di comunicare e il modo con il quale mi riesce meglio è farlo tramite la musica! Una mattina, ore 7.30 del mattino, mi sveglio mi metto sul bancone per fare colazione. Un silenzio assordante, l'unica cosa che riesco a sentire è il rumore del vento, e penso a ciò che verrà! Prendo un foglio e una penna e mi siedo al mio pianoforte cacciando tutte le mie emozioni! Chiamo il mio chitarrista "Cristiano Bertini" e gli dico se vuole arrangiarmi il pezzo che avevo appena scritto e lui si mette subito a lavoro specificandomi che non avevamo nulla di professionale per far uscire la canzone con un audio e un video buono, ma gli ho risposto che noi abbiamo il cuore».