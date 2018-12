Daniele Silvestri a Pescara l'1 gennaio, orario e programma concerto

Daniele Silvestri a Pescara per il concerto di Capodanno dell'1 gennaio 2019.

Questo quanto ufficializzato l'altro ieri dall'assessore ai Grandi Eventi, Giacomo Cuzzi.

Silvestri sarà anticipato la notte prima da J-Ax che salirà sul palco allestito nell'area di risulta per dare il benvenuto al nuovo anno insieme ai pescaresi.

Il concerto di Silvestri, un cantautore fra i più amati e originali della canzone italiana, invece si svolgerà, come tradizione, in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a partire dalle ore 19 circa.

Queste le parole dell'assessore Cuzzi nel presentare l'evento:

«In questi anni Pescara ha avuto la capacità di imporsi a livello nazionale per quanto riguarda l’organizzazione di Eventi e la riuscita degli stessi, non a caso siamo tra le prime dieci città Italiane in questo settore da classifica sole24 ore precisamente al settimo posto. Questo ha generato un appeal straordinario con riflessi positivi sul turismo in crescita da tre anni passando dalle 188mila presenza 2015 alle 250mila 2017 e i dati sono in rialzo anche per il 2018. Da anni siamo tra le Città più belle dove trascorrere le festività natalizie e il capodanno: con la bellezza delle Luci d’Artista e il Concertone che possiamo definire senza timore di smentita il primo evento d’Italia per la Notte di San Silvestro. I dati parlano già di una città sold out per quei giorni a partire dalle strutture alberghiere, ai ristoranti per il cenone. Decine di migliaia di persone arriveranno in Città anche grazie alla formula doppio concerto che porterà, oltre a J-Ax il 31 dicembre nell’area antistante la stazione ferroviaria centrale, Daniele Silvestri il 1 gennaio a Piazza della Rinascita dalle 19/19.30 in poi. I grandi eventi daranno ancora un impulso importante all’economia della Città, questa è la strada giusta e continueremo ad investire sull’economia del turismo anche per il futuro. Ringrazio sin da ora tutti coloro i quali lavoreranno per la riuscita degli eventi e per sicurezza. Sarà una grande festa da vivere insieme».