D'Annunzio Street Festival il 16 dicembre con Marco Papa, il programma dell'evento

Tutto pronto per la seconda edizione del "D'Annunzio Street Festival" che si svolgerà a Pescara domenica 16 dicembre.

Il tratto interessato dall'evento e che per questo motivo verrà chiuso al traffico, è quello compreso tra piazza Garibaldi e via Vittorio Colonna.

La giornata, che inizierà la mattina intorno alle 10 si concluderà con lo spettacolo di Marco Papa alle ore 18:30.

Ricco il programma della manifestazione che prevede tante attività e attrazioni per i visitatori. Non mancheranno:

i Mercatini Natalizi con stand di antiquariato, articoli natalizi, hobbistica, artigianato;

lo Street Food con un'esposizione di trucks con cucine tipiche;

con un’esposizione di trucks con cucine tipiche; lo Sport Village , un contenitore di discipline sportive, dove lo sport diventa spettacolo. Le associazioni sportive del territorio faranno esibire i loro allievi in veri e propri spettacoli sportivi e saranno a disposizione dei passanti per delle divertenti prove gratuite. Un esempio è dato dalla scuola di Tiro con l'Arco che regalerà il fascino unico di scoccare una freccia nel centro città! I più piccoli potranno salire sui Poni, e tante altre attività.

il Baby Park Gonfiabile con salti e scivoli;

con salti e scivoli; le Mascotte itineranti natalizie, una simpatica formazione che per la gioia dei più piccoli girerà per il festival e sarà a disposizione per foto.

il Più Bel Natale con le storie più belle del Natale raccontate e interpretate da un artista eccentrico che si cimenterà in una performance straordinaria, proponendo anche nel finale un po' di raccontastorie.

La novità del 2018 è rappresentata dagli eventi culturali:

per la musica ci sarà il maestro Lucio Cupido in concerto con esibizioni musicali a tema natalizio estemporanee con pianoforte a coda sulla strada, accompagnate dalla voce di Sonia;

Rievocazione storiche dell'epoca romana e pre-romana con professionisti che si esibiranno in combattimenti con spade in ferro, metteranno a disposizione anche spade in legno per lezioni esercitazioni gratuite ad adulti e bambini;

esibizioni teatrali a cura del Piccolo Teatro Orazio Costa, che aprirà a brevissimo in viale Gabriele D’Annunzio 29, e che il 16 dicembre aprirà le porte a tutti, per esibizioni di recitazione, danza, movimento creativo. I visitatori avranno la possibilità di partecipare alle lezioni e di provare un primo approccio alle nobili arti.

A concludere la giornata, alle ore 18:30, sarà Marco Papa, che si cimenterà in una delle sue performance più gradite al pubblico in piazza Garibaldi.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti al pubblico, grazie al contributo dell’assessorato agli eventi del Comune di Pescara guidato da Giacomo Cuzzi, dell’azienda De Cecco, del supermercato Carrefour di Portanuova.

Il programma sarà implementato con altre attività in corso di definizione, grazie al contributo dei commercianti di viale Gabriele d’Annunzio e delle vie limitrofe.