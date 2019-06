Cristian Caprarese, pianista e compositore di Spoltore, pubblica "Postcards", il suo primo progetto discografico jazz edito dall’etichetta giapponese 'Da Vinci Jazz' (distribuzione Egea).

Il cd è già in vendita sui principali canali come Amazon, Feltrinelli, Mondadori store, Ibs e sarà disponibile in streaming sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Deezer etc.).

"Postcards - spiega Caprarese - è un progetto musicale ambizioso, che mira a tenere insieme tutte le mie diverse sfumature compositive. I brani di questo disco si inseriscono nel solco di una tradizione jazzistica mediterranea, una musica ricca di venature popolari ed etniche. Temi fluidi, cantabili e atmosfere delicate, con ritmiche coinvolgenti. In Postcards c'è una ricerca costante di sonorità tra folclore e innovazione, mantenendo sempre al centro l'approccio jazzistico al fare musica”.

L'album è basato su composizioni originali di Caprarese, che ha anche voluto fortemente un ospite internazionale d’eccezione: Javier Girotto. Gli altri musicisti sono: