Ripartono i corsi di recitazione diretti da Milo Vallone, ecco come iscriversi. Le lezioni, rivolte ad adulti, ragazzi e bambini, si terranno al Cantiere Teatrale Adriatico. Oltre allo stesso Vallone, tra i docenti figurano:

L’inizio ufficiale è fissato per martedì 3 dicembre, con due incontri a settimana. Per iscriversi: pagina Facebook 'Cantiere Teatrale Adriatico', info@tamtamcom.com, 085/4549249 e 348/7127076.

“Credo che la riuscita della nostra ormai lunga esperienza didattica – confida Milo Vallone – risieda in un metodo personalizzato per ogni singolo allievo e penso che questa idea di personale ricerca, scoperta e costruzione del sé, si evidenzi già dal nome stesso di “cantiere”. La nostra offerta didattica sin dalla sua genesi non si è mai posta come “laboratorio”. In ogni altro ambito sociale i laboratori sono luoghi di ricerca affidati a scienziati e luminari, non credo che questo concetto sia applicabile né a noi né ai nostri allievi. Il ribaltamento di questa presunzione dominante e tutto ciò che di conseguenza ne deriva, come l’affidarsi alla scoperta dell’artista che ognuno porta in sé, è il fulcro del nostro progetto culturale e della nostra pedagogia”.