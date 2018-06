'Contaminazioni', Alexian e Mazzocchetti si uniscono al talento di Silvio Orlando

Etnico, classico, jazz, latino, antico, contemporaneo: c'è ogni genere di musica nel cd frutto del lavoro del sodalizio guidato da Piero Mazzocchetti e Alexian Santino Spinelli che sarà presentato in anteprima a Pescara lunedì 11 giugno e poi distribuito con la rivista "Vario".

Si intitola "Contaminazioni. Abruzzo in... Musica" e vi hanno contribuito, accanto al tenore e al polistrumentista che porta la musica rom nel mondo, anche Fairy Consort, i Fiati Italiani, Maurizio Di Fulvio Trio, Walter Gaeta Quartet, Antonio Cericola, Marco Colacioppo e la pittrice Carla Cerbaso, autrice dell'opera in copertina. Tutti artisti abruzzesi, ad eccezione dell'ospite d'onore, Silvio Orlando, che ha declamato poesie sul Samudaripe (sterminio) dei Rom e Sinti con Alexian, accompagnati dall'Orchestra Europea per la Pace.