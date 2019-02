"Consorzi di bonifica, prospettive e opportunità", convegno di Anbi a Pescara

“Consorzi di bonifica: prospettive e opportunità nelle azioni di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e alla gestione dell'acqua".

Questo il titolo dell'incontro che si terrà domani, lunedì 25 febbraio, al museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara in via delle Caserme.

Saranno presenti anche Francesco Vincenzi, presidente Anbi e Massimo Gargano, direttore generale Anbi.

«È opportuno», si legge in una nota, «evidenziare che 304 comuni abruzzesi (su 305) comprendono aree a pericolo frane e/o alluvioni e che il Piano Anbi per la riduzione del rischio idrogeologico, in fase di aggiornamento, indicava in Abruzzo la necessità di 59 interventi per un investimento complessivo di quasi 126 milioni di euro. Non solo: il piano nazionale invasi prevede un finanziamento di 20 milioni di euro per l’ottimizzazione delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo Tavo Saline, secondo il progetto proposto dal Consorzio di bonifica Centro.Per questi motivi, auspichiamo una vostra qualificata presenza (i vertici Anbi, unitamente alla presidente di Anbi Abruzzo, Luciana Di Pierdomenico, saranno a disposizione fin dall’inizio dei lavori) e restiamo comunque a disposizione per ogni esigenza professionale».