Eletto il nuovo consiglio direttivo del Coro Polifonico Santa Maria Arabona

L'associazione "Coro Polifonico Santa Maria Arabona" ha eletto il nuovo consiglio direttivo" per l'anno 2019.

Come presidente è stato confermato, per il quarto anno consecutivo, Frank William Marinelli.

L'assemblea generale dei soci si è tenuta ieri, domenica 30 dicembre, nel salone dell'abbazia Santa Maria Arabona.

L’associazione musicale culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona” è una delle più grandi e importanti di Manoppello e Chieti, un’associazione poliedrica, composta da vari gruppi:

il “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, reduce a settembre dell’animazione della Santa Messa nella basilica di San Pietro alla presenza del cardinal Comastri, vicario generale del Papa;

il gruppo “Teatro Arabona” autore di numerosi spettacoli di successo;

il gruppo “Elliot Teatro”, protagonista in particolare di due spettacoli al teatro Marrucino di Chieti;

il gruppo visite guidate con guide dell’associazione costantemente impegnate nelle visite guidate in Abbazia;

il gruppo “Mostre d’Arte Arabona” composto da artisti locali tra cui noti scultori, ceramisti, pittori e presepisti locali tra cui Giuseppe Di Iorio in questi giorni in esposizione al liceo Classico G.B.Vico;

il gruppo di giovani musicisti.

Questi i componenti del consiglio direttivo in carica dall'1 gennaio 2019: