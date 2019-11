Concorso internazionale Gazzelloni a Pescara, i nomi dei vincitori

Si è concluso ieri l’VIII Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”, tenutosi nell’Auditorium del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara.

4 le categorie premiate. I vincitori sono:

Soddifatto Alfonso Patriarca, direttore del Conservatorio “Luisa D’Annunzio”:

«I numeri ci danno ragione. Pescara si presta ad una manifestazione così importante. Come Conservatorio, abbiamo instaurato un ottimo rapporto con l’associazione Falaut. Un grazie al direttore artistico Salvatore Lombardi, per esserci stato vicino anche in occasione del Premio Nazionale delle Arti. Per il futuro, vogliamo migliorare ancora di più e valuteremo ulteriori novità per il prossimo anno».