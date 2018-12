Concerto di beneficenza del Lions con Piero Mazzocchetti il 5 dicembre

Concerto di beneficenza domani, mercoledì 5 dicembre, a Pescara con Piero Mazzocchetti.

A organizzare l'evento è il Lions Club Pescara Host.

L'appuntamento con l'esibizione del tenore di Montesilvano è per domani sera alle ore 21 al teatro Massimo in via Caduta del Forte.

«Sono particolarmente contento della disponibilità di un grande talento del nostro territorio», dichiara Mariusz Szymansky presidente del Lions Club Pescara Host, «per sostenere la solidarietà. Come Lions siamo impegnati nel migliorare il territorio nel quale viviamo. Quest’anno abbiamo già realizzato un service su “I Giovani e la Sicurezza Stradale” nell’Istituto Alberghiero De Cecco, l’Itt Aterno Manthonè e l'Itt Tito Acerbo che ha visto la partecipazione di diverse centinaia di studenti; abbiamo distribuito i defibrillatori in diverse scuole della nostra città; per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25 novembre scorso con tutti gli altri Club della città si è svolto lo spettacolo teatrale “Civico 48” e ancora l’iniziativa “Un Poste per la Pace” nelle scuole medie Caducci, Montale, Pascoli, Michetti, Tinozzi di Pescara e la Dante Alighieri di Spoltore. Un elenco destinato ad arricchirsi ulteriormente grazie ai fondi che verranno raccolti nella serata di domani».