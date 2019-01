Concerto di J-Ax con 35mila persone, Cuzzi: "Evento perfettamente riuscito"

«Un evento perfettamente riuscito con oltre 35mila persone nell'area di risulta, una fine d'anno che conferma la vocazione della città per i grandi eventi».

Così l'assessore comunale al Turismo e Grandi Eventi, Giacomo Cuzzi, commenta il concerto di J-Ax del 31 dicembre che ha accompagnato i pescaresi nel nuovo anno.

Nella zona nord dell'area di risulta, secondo i dati forniti dal Comune, si sono radunate oltre 35mila persone venute da tutto l’Abruzzo e dalle regioni vicine per cantare, ballare e ascoltare uno dei rapper più seguiti, longevi e amati d’Italia.

Questo quanto aggiunge l'assessore Cuzzi:

«Presenze ben oltre le aspettative, una location nuova che ha dimostrato che Pescara può crescere ancora per accoglienza e grandi eventi e una macchina organizzativa che ancora una volta è stata efficace e perfetta, promuovendo ciò che tutti riteniamo prioritario: un divertimento di qualità e soprattutto sicuro. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema: i controlli sono stati rigorosi e anche la viabilità, malgrado le restrizioni richieste per garantire la massima sicurezza, non ha creato elevati disagi. Il mio primo pensiero per il 2019 è per questo di ringraziamento a chi ha lavorato prima e durante l'evento per fare il modo che tutto andasse bene e alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e tutti coloro che erano presenti e hanno fatto in modo che la festa fosse piena. Grazie anche al pubblico, imponente e responsabile, composto da giovanissimi, da famiglie, da ragazzini di oggi e di ieri che ha dato dimostrazione di grande civiltà, è stato molto partecipe, peraltro ricambiato da J-Ax che oltre ad essere stato una vera e propria forza sul palco, è stato un talento anche sotto, prestandosi a foto, strette di mano e incontri soprattutto con tutti i suoi piccoli fan».