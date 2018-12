Il concerto di Capodanno di J-Ax non si farà in piazza Salotto

Il concerto di Capodanno di J-Ax a Pescara non si avolgerà più, come tradizione, in piazza Salotto (piazza della Rinascita).

Dunque, come trapelato nelle scorse settimane, adesso arriva la decisione ufficiale sul trasloco dell'evento che darà il benvenuto al 2019.

La decisione è scaturita oggi pomeriggio, venerdì 21 dicembre, al termine della riunione della commissione Pubblici Spettacoli che si è tenuta in prefettura.

La motivazione che ha portato allo spostamento della sede naturale del concertone di fine anno è quella relativa alla sicurezza. In particolare, con l'installazione del trenino delle Luci d'Artista, veniva meno una delle vie di fuga laterali necessaria in base alle nuove norme in tema di eventi nelle piazze che richiamano un alto numero di persone.

Il concerto di J-Ax verrà così spostato all'interno dell'area di risulta, come conferma il sindaco Marco Alessandrini: «La decisione è scaturita al termine di una serrata riunione. È previsto un grande afflusso di gente e piazza Salotto non è nella condizione di accoglierla. Il palco sarà allestito, dando le spalle alla stazione, nella zona nord dell'area di risulta, dove ci sono terminal bus e parchheggi. Perderemo 500 posti auto per questa ragione e potremmo provare a usare la strada parco in sostituzione. L'evento musicale dell'1 gennaio si terrà invece regolarmente alle19 in piazza Salotto».

Per questo secondo concerto è ancora da definire il cantante che salirà sul palco.