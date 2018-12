Concerto Gospel e il cinema di Pupi Avati al Marina di Pescara il 23 dicembre

Un concerto Gospel e il cinema di Pupi Avati.

Questi i punti principali del programma degli eventi di domenica 23 dicembre del Marina di Pescara.

L'appuntamento è alle ore 21 nel padiglione del porto turistico dove, dopo un contributo video del maestro del cinema italiano, Pupi Avati, sarà proiettato "Regalo di Natale", film celebrato dalla critica come un classico del cinema italiano.

Grandi nomi per questa pellicola del 1986: Abatantuono, Delle Piane, Haber, per citarne alcuni. Quattro amici di vecchia data si ritrovano la notte di Natale per una partita di poker, che si rivela ben presto tutt'altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po' di soldi, c'è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. Lucido, amaro, avvincente, con in più un Abatantuono sorprendente nel suo primo ruolo drammatico.

L'evento è realizzato dallo staff di Cinestatica, dal direttore artistico Luca D'Ortenzio, in collaborazione con i Premi Internazionali Flaiano. Presenta la serata Mila Cantagallo.

L’evento sarà anticipato alle ore 18 nella piazzetta commerciale del Marina da una esibizione del “The Original NewPort Gospel Singers Pescara”, coro a 4 voci miste nato a Pescara per volontà di alcuni appassionati del canto accomunati dalla passione per il “Gospel” e lo “Spiritual”. La performance sarà diretta dalla maestra Mariagrazia Palusci, direttrice artistica e musicale dell’associazione corale.

A seguire sarà offerta una degustazione di pandoro e panettoni a salutare l’arrivo del Natale.

