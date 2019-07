Concerto della banda musicale della polizia di Stato a Cepagatti il 16 luglio

Concerto della banda musicale della polizia di Stato a Cepagatti martedì prossimo, 16 luglio.

L'appuntamento è alle ore 21:30 in piazza Robert Schuman e l'evento sarà presentato da Ertilia Giordano.

L'evento musicale con protagonista la banda della polizia di Stato è stato inserito dall'amministrazione comunale tra gli eventi organizzati per i festeggiamenti della “Madonna del Carmine”.

Tutti i cittadini sono invitati ad assistere gratuitamente all’esibizione della banda musicale della polizia di Stato, per l’occasione composta da 70 elementi, connotata da alto profilo artistico e famosa per l’importante opera di divulgazione della musica in Italia e all’estero.

La banda sarà affiancata, per l’occasione, dal Soprano Federica Balucani mentre a dirigere l'orchestra sarà il maestro Roberto Granata.