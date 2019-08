Tragedia di Marcinelle, a Manoppello commemorazione per le vittime abruzzesi

Manoppello si prepara a celebrare la commemorazione delle vittime abruzzesi a 63 anni dalla tragedia di Marcinelle quando al Bois du Cazier, la miniera di carbone a Charleroi provocò la morte di 262 minatori.

Nel 63esimo anniversario della strage, il Comune di Manoppello, paese della Valpescara che più di tutti ha pagato il tributo di sangue in minatori, si appresta a ricordare le vittime abruzzesi che trovarono la morte nella miniera in fiamme.

Per la ricorrenza, una delegazione del Comune, guidata dal Sindaco, porterà il saluto della Città di Manoppello al Bois du Cazier.

«Affinchè il tragico evento continui ad essere ricordato dalla nostra gente, ma soprattutto dalle giovani generazioni, anche sul territorio della nostra Città verranno organizzate delle manifestazioni in memoria dei nostri concittadini rimasti vittime del Bois du Cazier e di tutti gli italiani che trovarono la morte in quella miniera, nel giorno in cui è stata istituita la “Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo"».

L'Amministrazione comunale di Manoppello, in collaborazione con l’associazione “Marcinelle per non dimenticare” e l’Oratorio San Nicola, sta organizzando due giornate di commemorazione nell’ambito del Centro Storico del Comune previste questa sera, mercoledì 7 agosto, e domani.

