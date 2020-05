Spazio agli artisti del territorio per le prossime estati, Ecua loda il consiglio comunale

Valorizzare gli artisti del territorio per le prossime due stagioni estive, Ecua loda il consiglio comunale. La Federazione spontanea degli Enti Culturali Autonomi, di cui è ideatore e portavoce Milo Vallone, esprime infatti "viva soddisfazione" verso l'assise civica di Pescara, che ha accolto all’unanimità la proposta dell’attore e regista Ugo Dragotti.

“L’apertura all’ascolto e al dialogo – si legge in una nota – da parte delle istituzioni ci sembra un primo passo importante verso la tutela alla sopravvivenza di quelle attività legate all’arte e allo spettacolo che molto hanno dato al territorio e che altrimenti, se non sostenute, potrebbero trovarsi impossibilitate nel continuare a operare, visto il così lungo periodo di pressoché totale inattività. Ci piace inoltre sottolineare come la nostra iniziativa non abbia mai avuto precedenti, facendo nascere un’unità sorprendente tra tutti gli artisti, superando così qualsiasi forma di diffidenza che talvolta tra i lavoratori dello spettacolo si registra”.