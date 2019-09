Classifica Biwa 2019, il Trebbiano Valentini di Loreto Aprutino tra i 50 migliori vini

C'è un vino della provincia di Pescara tra i 50 migliori vini d'Italia secondo la classifica Biwa 2019.

È il Trebbiano d'Abruzzo 2015 da Valentini, la storica azienda vinicola di Loreto Aprutino.

Il vino prodotto da Francesco Valentini si posiziona al 29esimo posto della prestigiosa graduatoria.

Il Best Italian Wine Awards (Biwa) che premia ogni anno i migliori 50 vini d'Italia è nato nel 2012 da un’idea di Luca Gardini e Andrea Grignaffini. Il vino proposto da Valentini è anche l'unico a rappresentare l'Abruzzo in un classifica dove il maggior numero di posizioni è del Trentino Alto Adige. L'inserimento tra i 50 migliori vini d'Italia è solo l'ultimo dei tanti riconoscimenti ottenuti dalla cantina loretese, non ultimo l'intitolazione a Edoardo Valentini di un parco a Roma.