Montesilvano e Città Sant'Angelo protagoniste in tv sul canale Marcopolo

Montesilvano e Città Sant'Angelo saranno protagoniste in televisione sul canale Marcopolo (222 sul digitale terrestre e 810 di Sky) di una delle puntate del programma Weekend condotto da Erika Mariniello.

L'Abruzzo e la provincia di Pescara saranno dunque al centro delle nuove puntate di Weekend che partiranno lunedì prossimo, 22 ottobre, alle ore 20:20.

Grazie a Weekend gli spettatori possono esplorare, in compagnia di Erika Mariniello, tutti gli angoli, più e meno noti, d’Italia, regione per regione, senza tralasciare, oltre alle città d’arte, nessun borgo o paesino, che meriti di essere visitato.Luoghi di interesse storico, artistico ed enogastronomico, si alternano in Weekend a posti caratteristici per le loro tradizioni, le attività praticabili e le botteghe artigiane.

Il programma televisivo ha fatto tappa in Abruzzo e la puntata relativa a Città Sant'Angelo e Montesilvano andrà in onda martedì 23 ottobre, dopo che in quella di lunedì si parlerà di Campli.

Così vengono descritti nella presentazione della puntata Città Sant'Angelo e Montesilvano:

"altri due borghi ricchi di luoghi d’interesse, come la Collegiata di San Michele, le cisterne romane e la chiesa di Santa Chiara, dove è possibile gustare diversi prodotti tipici a base di carne di pecora. L’itinerario abruzzese si conclude ad Atri il 24 ottobre, con una visita della cittadina, a partire dalla basilica di Santa Maria Assunta e dal Palazzo Ducale, per concludersi con una passeggiata nell’oasi wwf dei Calanchi di Atri, dove la liquirizia è uno dei prodotti tipici del territorio".

Marcopolo è visibile anche in streaming sul portale almamediaitalia.it sia su rete fissa che in mobilità su smartphone e tablet.