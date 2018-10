Pescara, Cioccolandia in corso Umberto dal 31 ottobre al 4 novembre

Torna a Pescara l'ormai classimo appuntamento con Cioccolandia.

La manifestazione, organizzata da Comune, Confesercenti e Anva e giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre in corso Umberto.

La principale via pedonale del centro cittadino si riempierà di stand nei quali poter assaggiare la cioccolata in tutte le sue declinazioni e non mancheranno attività di intrattenimento.

«Il meglio del settore sarà in mostra su corso Umberto», fa sapere l'assessore ai Grandi Eventi, Giacomo Cuzzi, «la tradizione cioccolatiera di tutta Italia e tante iniziative in programma per divertire grandi e piccini. La manifestazione è nata per far conoscere il cioccolato artigianale ad un vasto pubblico e divenire la giusta miscela di gola e mente, di commercio e cultura. Non solo stand, ma anche eventi dedicati agli appassionati più giovani, con laboratori e occasioni per saperne di più sul cioccolato, sui nostri prodotti e sui marchi del settore».

Come aggiunge Gianni Taucci, direttore provinciale di Confesercenti, saranno in totale 25 stand, tutti aperti a vendita e degustazione, e con uno spazio dedicato ai bambini per i laboratori, capace di avvicinare tutti al mondo del cioccolato. Tra le curiosità, anche la presenza di una piccola azienda con un miele di qualità, L’Ape di Papà da Canosa Sannita, che presenterà un miele al cacao frutto di una sperimentazione importante che li ha portati a spostare anche le arnie in Piemonte nelle vicinanze di alberi di nocciola per aggiungerle un sapore diverso al miele.