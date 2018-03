Anteprima a Londra per il film 'Humanism!'

Debutta a Londra il 18 aprile prossimo in anteprima mondiale, al 'Prince Charles Cinema' di Leicester Square, "Humanism!", film in partnership etica con 'Meat Free Monday', campagna lanciata da Paul McCartney, e presentato da Sir Michael Lindsay-Hogg. E' scritto e diretto da Glauco Della Sciucca, che definisce l'opera come una "commedia old fashioned, satirica e d'essai, surreale e consapevole parodia e insieme citazione di un certo cinema d'autore anni Sessanta inglese, francese, italiano".

Il lungometraggio, girato fra Londra, New York, Pescara e, sempre in Abruzzo, nella Riserva naturale dei Calanchi di Atri, promuove in alcune scene valori legati al dibattito internazionale su ambiente ed emissioni CO2.

Il film

Versione originale in italiano, sottotitolata in inglese, registrato in presa diretta, "Humanism!" è un brillante bianco e nero vintage che rimanda agli stili rigorosi di Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni e del Woody Allen di "Interiors" e "Manhattan", e alterna momenti introspettivi e analisi delle relazioni umane a dissertazioni sul ruolo dei media e del teatro nella società contemporanea, con i protagonisti che portano sul grande schermo il punto di vista del poliedrico autore - giornalista, scrittore, designer e illustratore (New Yorker, Swatch, Linus, Columbia Journalism Review).

Della Sciucca ama definirsi 'semplice pensatore contemporaneo prestato alle arti', ma preferisce far parlare la sua opera cinematografica, la prima per lui e per Hoffman, Barney & Foscari Ltd, marchio multidivisionale londinese dal cuore italiano che da febbraio è fra i partner etici business di 'Meat Free Monday', insieme a marchi iconici come Abbey Road Studios. Un marchio, HB&F, fondato da Della Sciucca insieme a Sir Michael Lindsay-Hogg - che con i Beatles ha firmato film come "Let it be", i video di "Hey Jude" e "Revolution" e documentato il 'Rooftop Concert' a Londra del 30 gennaio 1969 - e a Chicca Olivetti, Giovanni Iannelli, Walter Trovato, Alessandro Addari, e il designer Giordano Marchegiani.

Un ricco cast

Nel cast, accanto all'attore teatrale Ezio Budini (nel ruolo dell'attore Alberto Savoldi che nel trailer si presenta come 'a man in crisis') figurano tra gli altri Enrica Guidi, Randall Paul, Huw Parmenter, Lorena Antonioni, Veronique Vergari, Saverio Raimondo, Beth Lockhart, Paolo Fosso, Gabriella Rainaldi, il doppiatore Roberto Pedicini e la voce milanese di Radio 101 Ilaria Cappellutti. Le musiche sono di Piero Umiliani, autore della colonna sonora de "I soliti ignoti" di Monicelli.