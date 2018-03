'Ti presento Sofia', parlano i protagonisti: "Ora è davvero la tentacolare Pescara"

Una nuova storia per il grande schermo, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Sullo sfondo uno scenario che spazia dal mare alla montagna, fra Pescara e dintorni. Ieri pomeriggio i due protagonisti hanno ricevuto i giornalisti sul set di 'Ti presento Sofia', pellicola prodotta da Colorado Film che si sta girando da alcuni giorni tra la nostra città e il resto d'Abruzzo.

De Luigi ha aperto l'incontro con una battuta, visto che in un suo vecchio film, "Ex" (diretto da Fausto Brizzi), fingeva di recarsi in un locale di Pescara (in realtà ricostruito in studio) per assistere a un concerto dei Jalisse: nell'occasione, l'attore romagnolo definiva "tentacolare" la nostra città. Ora che ha avuto modo di conoscerla realmente, ha detto:

"E' stato bello trovare esterni nuovi, diversi. Il rischio di girare a Roma, che è la città più bella del mondo e lo sappiamo, era che lo spettatore pensasse di aver visto sempre lo stesso film. Qui abbiamo una grande varietà di paesaggi. E poi io ho svuotato il mare Adriatico per quanto pesce ho mangiato durante questi giorni!".

A differenza di De Luigi, la Ramazzotti era invece già stata a Pescara: fu nel 2014, in occasione dei Premi Flaiano. L'attrice ha ricordato con piacere quell'esperienza. Ieri alla conferenza stampa era presente anche il regista, Guido Chiesa, che ha dichiarato:

"Questa città offre scorci inediti. Dal punto di vista architettonico non si ha la sensazione di essere in una città tipicamente italiana".

Nei giorni scorsi la troupe si è spostata dall'entroterra pescarese alla Costa dei Trabocchi, per poi arrivare nel capoluogo adriatico.