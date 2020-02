VIDEO | Carlo Verdone all'Arca di Spoltore per l'anteprima del suo nuovo film: l'intervista

Carlo Verdone all'Arca di Spoltore per l'anteprima del suo nuovo film, "Si vive una volta sola", che uscirà in tutte le sale il prossimo 26 febbraio.

A raccontare la trama di questa divertente commedia è stato lo stesso attore e regista romano, che insieme a Rocco Papaleo, uno dei protagonisti, ha presentato alla stampa il suo ultimo lavoro cinematografico. È la storia di un singolare quartetto di medici tanto abili in sala operatoria quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata.

Verdone ha spiegato inoltre il suo legame particolare con l'Abruzzo, terra che gli ha conferito più volte il prestigioso Premio Flaiano e dove ha girato alcune scene del suo amatissimo film "Bianco rosso e Verdone". Gli abbiamo chiesto se sceglierebbe Pescara come set cinematografico per una delle sue prossime pellicole, e lui non esclude di certo questa possibilità.