La pescarese Chiara Hudson lancia il suo primo singolo "Autentica" [FOTO]

La pescarese Chiara Hudson lancia il suo primo singolo "Autentica". Il suo vero nome è Chiara Falasca, ed è nata il 10 maggio 1997 a Pescara. Vincitrice del festival nazionale "Borgo In Canto", organizzato da Noemi Rapetti e Michela Olivieri, pubblica questa canzone per la Joseba Publishing.

"Autentica", prodotta da Gianni Testa e arrangiata da Giampaolo Pasquile, porta le firme di Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa, Giampaolo Pasquile e della stessa Chiara Falasca. Il videoclip è visibile QUI. Racconta Chiara:

"Il progetto, nato dopo la vincita del concorso, è stato un'opportunità per me per cimentarmi nella scrittura di brani, stando al fianco di professionisti del settore che hanno saputo consigliarmi al meglio su tutti i campi. Tutto ciò ha permesso una crescita maggiore nel mio percorso musicale, che finora si era limitato solo alla parte performativa ed interpretativa, aprendomi altre strade".