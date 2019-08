Morto Carlo Delle Piane, il cordoglio per la scomparsa dell'attore amico dell'Abruzzo

L'attore Carlo Delle Piane è morto a Roma oggi, sabato 24 agosto.

Grande commozione anche in Abruzzo per la scomparsa di un artista da sempre molto vicino alla nostra regione visto che il padre era originario di Casoli di Atri.

Per Geremia Mancini, presidente onorario dell'associazione culturale "Ambasciatori della fame", «l’Abruzzo perde un suo grande figlio, nel 2012 fu felice e orgoglioso di ricevere a Montesilvano il "Moschettiere d'Abruzzo-Premio Zimei».

Su Delle Piane, Mancini aggiunge:

«È stato un attore che ha saputo essere interprete, attraverso una lunghissima carriera, della storia del cinema italiano dal 1948 a oggi. Carlo Delle Piane ha lavorato con Totò, Sordi, Fabrizi e con registi come Pupi Avati vivendo fino all’ultimo, con grande passione e professionalità, il cinema di oggi. Il suo orgoglioso sentirsi abruzzese si manifestò in tutta la sua interezza quando, nel 2012, tornò nella "sua" terra per ricevere il “Moschettiere d’Abruzzo-Premio Zimei”. In quella occasione volle visitare anche "Casa D’Annunzio" a Pescara».