Caramanico in gara al programma tv “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019”

Caramanico Terme è, insieme a Castel del Monte e Pescocostanzo, uno dei tre borghi abruzzesi in concorso per partecipare al programma tv “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019”, gara tra 60 borghi Italiani in onda dal 22 settembre al 20 ottobre ogni domenica dalle ore 21.30 su Raitre.

Tra l'altro, Caramanico, Castel del Monte e Pescocostanzo fanno parte del club de “I borghi più belli d’Italia”.

COME VOTARE - Sul sito Internet www.rai.it/borgodeiborghi è stata pubblicata una pagina che contiene i filmati di presentazione dei 60 borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019”. Da ieri (2 settembre) e fino alle ore 23.59 del 17 ottobre si potrà votare il proprio borgo preferito e contribuire così alla scelta dei 20 borghi che accederanno alla finale.

I 60 borghi da votare sono suddivisi per regione (3 per ogni regione). L’utente può esprimere 1 voto al giorno per ogni regione, per un massimo totale di 20 preferenze quotidiane. Alla serata finale accederanno i borghi che, per ciascuna regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti sul sito web dedicato.