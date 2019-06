Cappuccilli, presidente dell'Ail Pescara-Teramo, in visita da Capo dello Stato Mattarella

Il presidente dell'Ail Pescara-Teramo, Domenico Cappuccilli, incontrerà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della giornata nazionale lotta contro le leucemie.

Il testimonial della sezione, Antonio Oro, donerà una medaglia al presidente della Repubblica.

Cappuccilli sarà ricevuto da Mattarella in occasione della 14° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, i linfomi e il mieloma, che si celebrerà domani, venerdì 21 giugno.

L’incontro è stato organizzato per festeggiare i 50 anni di attività dell’associazione al fianco dei malati ematologici e a sostegno della ricerca scientifica. Parteciperanno il presidente nazionale Ail, Sergio Amadori, e gli 81 presidenti di sezione.

Questo quanto spiega Cappuccilli:

"Mattarella ha dimostrato sempre una grande attenzione e una particolare sensibilità verso il mondo del volontariato. Sarà una giornata speciale, come quella del 2 marzo scorso, quando siamo stati ricevuti da Papa Francesco. Sono incontri che ci trasmettono tanta forza e ci spronano ad andare avanti con ulteriore impegno ed energia nelle attività che svolgiamo per migliorare la qualità della vita dei malati ematologici, prima fra tutti l’ospitalità gratuita e l’assistenza che garantiamo, dal 2009, nella casa di accoglienza di via Rigopiano”.

Sarà ricevuto al Quirinale anche Antonio Oro, testimonial dell’Ail Pescara- Teramo, maresciallo capo della Guardia di Finanza, che dopo aver sconfitto un linfoma non hodgkin (in remissione da 8 anni) ha deciso di dedicarsi allo sport e al volontariato. Nel mese di settembre dello scorso anno, l’atleta ha conquistato una medaglia nell’Ironman 70.3, a Cervia, dopo aver affrontato 3.8 km di nuoto, 180 km in bici e 42 km di corsa. Domani, nel corso della cerimonia, la donerà al Capo dello Stato. “Lo sport è la mia grande passione e gli allenamenti, che affronto per partecipare a queste competizioni, sono molto duri - spiega Oro - Ogni volta, dedico il traguardo raggiunto, il sacrificio e la sofferenza ai volontari dell’Ail, che mi sono stati vicini e mi hanno confortato durante il periodo di malattia, sostenendomi nei momenti più difficili. Credo profondamente nel valore del volontariato e lo sottolineo in ogni occasione, raccontando la mia esperienza. La medaglia che consegnerò al Presidente Mattarella sarà accompagnata da questa frase: ‘Donare se stessi agli altri rende nobile l’essere umano’.

