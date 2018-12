Capodanno vintage al porto turistico, il programma della serata

Tutto pronto al porto turistico Marina di Pescara per la serata odierna, lunedì 31 dicembre, per il Capodanno Vintage.

Ad animare l'evento, al ritmo del rock'n'roll e degli anni '50 e '60, saranno i Monokings, da Roma, una delle band Rockabilly & rock’ roll più apprezzate e rispettate che da anni rappresenta l'italia nei più grandi ed importanti festival vintage europei.

A proporre la manifestazione è Spray Records in collaborazione con il Festtival You Wanna Be Americano con l'obiettivo di garantire una scatenata notte di divertimento, cibo, musica e rock'n'roll.

La serata del capodanno è dedicata, oltreché agli appassionati e nostalgici, anche a un pubblico giovane, meno giovane e a tutte le famiglie che vogliono immergersi nella festosa atmosfera vintage che il festival propone, partecipandovi attivamente visto che all'ingresso viene richiesto un Dress Code ovvero un abbigliamento tematico.

Si chiede dunque ai partecipanti di fare un tuffo nel passato, recuperando negli armadi i vecchi jeans attillati, le minigonne arricciate e le camicie a quadri, i ciuffi impomatati che hanno fatto epoca e che rimangono intramontabili nel ricordo nostalgico di tutti noi.

Il cuore della serata sarà l'esibizione di gruppi musicali intervallati da DJ di grande esperienza oltreché naturalmente da un cenone con ricco menù a tema ed intrattenimento musicale live durante la cena. Ma non mancheranno proiezioni di video e immagini d'epoca, modelle Pin up anni '50, esposizione di auto e moto d'epoca.

L'appuntamento è nel padiglione del porto turistico di Pescara dalle ore 20:30 con il parcheggio gratuito.